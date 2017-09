EL PRECIO DE LA FAMA

De alguna manera este tema o fenómeno de la “fama” siempre me ha llamado la atención, pues por lo regular todo el mundo quiere alcanzarla en función a todo lo que significa, pero muy pocos ¡Muy pocos están dispuestos a pagar el precio por llegar a ella! , pero sobre todo sobrevivir a ella, pues regularmente todos terminan siendo aplastados por ésta. Cabe mencionar que hay sus muy raras excepciones al respecto. Hoy, a mis 63 abriles de edad, puedo ver cómo personas que llegaron a ser auténticos íconos de la política, de la moda, del cine, del canto, “socialités”, de las monarquías, etc., todas en su inmensa mayoría han terminado aplastados por el peso de la fama y sobre todo con una enorme frustración, porque no supieron aprovechar su momento o de plano por quererlo aprovechar de más echaron todo a perder para ellos.

UNA ENTREVISTA UN TANTO PATÉTICA

La anterior muy sesuda reflexión me vino al estar viendo un video en donde entrevistan a Lupita D’Alesio, en donde la hacen tomas a modo para que no mostrara sus años y kilos de más. Patético ver cómo ella se esfuerza por mostrar su regreso a la espiritualidad y todavía más triste cuando admite cómo se permitió ir sumiendo en el mundo de las adicciones y narra “los bajones” después de unos buenos “jales” de coca. Todo un drama ver como la fama la acabó y no me cabe duda la terrible batalla que debe de estar ahora pasando para sobrevivir, pues según esto en la entrevista dice tener 63 años, pero se ve de un poco más. Obvio, ella no es un personaje de grandes proyecciones internacionales, incuestionablemente el no haber podido manejar y administrar las fama ¡Está pagando un precio más que alto!

CANIJOS ESTOS PERSONAJES QUE FUERON EXCEPCIÓN

No obstante, la fama es casi igual para todos los que la buscaron o la encontraron a su paso, por ejemplo ahí está la llamada “fotógrafa de Hitler”, señora innovadora, visionaria y creativa en la rama de la foto y el cine, la señora Lenny Riefensthal, la cual después de la caída del lll Reich le fue como en feria y casi la llevan al patíbulo en Núremberg, pero se defendió como gato boca arriba y salvó el pellejo por un pelo de rana rasurada y vivió hasta el 2003 con ¡99 años de edad! Supo manejar hasta el último momento la fama y se mantuvo activa ¡Practicando el buceo!

La otra que hizo un movimiento inteligente fue la actriz Greta Garbo, en cuanto sintió que perdía belleza, renunció al mundo y se encerró en su casa y no volvió a dejarse ver o fotografiar.

Incuestionablemente Jacky Kennedy Onassis a pesar de que le fue como en feria supo manejar magistralmente toda la gran fama de la que siempre gozó, tuvo que entrarle a karatazos a algunos fotógrafos y a paradójicamente, ella que era una periodista, después de la muerte de su marido John Kennedy ¡Jamás concedió entrevista alguna a nadie! Y hasta sus exequias dejó organizadas.

Por el lado mexica, una personalidad en toda la extensión que supo manejar la fama, aunque de hecho le debió costar todo el esfuerzo del mundo, fue la admirada María Félix, con ese papel de mujer fuerte que jamás demeritó y se mantuvo siempre canija, combativa, contestataria, representando muy bien su papel y sin quejarse jamás… y a pesar de su avanzada edad ¡Siempre lució bella!

BocaVer Empleo doméstico, la esclavitud del siglo XXI

SOLO ALGUNOS DE LA ENORME MAYORÍA QUE FUERON APLASTADOS POR LA FAMA

Eso por hablar de unas cuantas excepciones. Los aplastados por la fama, fueron George Harrison y Ringo Starr, este último rarísima vez da la cara a los medios y el primero, siempre que era entrevistado se le veía el miedo al público, ambos del grupo de los Beatles. Ni se diga Lady Di, no supo manejar la fama y ésta la mató. Marilyn Monroe, la fama la aplastó y la despedazó. Y con excepción de Lady Di, todos los demás le entraron a las drogas y al alcohol con singular alegría.

Volviendo a México y al medio artístico, el otrora gran cantor José José, no es ni la sombra de lo que fue, la fama se lo acabó todito.

Y en el plano político, ahí están en su patético papel (con la excepción de Zedillo), todos los expresidentes aún vivos (¡Y cómo nos cuestan a los mexicanos!), bien “locateles”, Salinas ocupado en su maximato, Echeverría ya debe de estar usando hasta pañales, pero ¡Cómo dio guerra como ex!, Fox ¡Sin palabras! Y Calderón, metiéndole al neutle. Y todos ¡Por el precio de la fama! Por lo tanto, la fama creo no debe de ser muy buena después todo.

http://losbuenosdias.blogspot.com

correo.losbuenosdiasqgmail.com