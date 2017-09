El Dictamen/Agencias

A pesar de que la autoridad estatal dijo que si habría clases los padres decidieron no arriesgar a su hijos.

Padres de familia y maestros de al menos 10 planteles educativos en la conurbación decidieron no arriesgar a los menores de edad, y contradecir las órdenes de clases emitidas por las autoridades estatales, estos planteles educativos presentaban afectaciones en algunos casos a simple vista grave, por lo que los alumnos que no pudieron regresar a sus casas, tomaron clases en los patios.

Durante la mañana de este miércoles los padres de familias de diferentes planteles educativos y niveles, decidieron no tener clases debido a que las estructuras físicas presentaban afectaciones.

Algunas de estas escuelas que decidieron no tener clases son, las primarias Fermina Rivera, Escuela México y jardín de niños Federico Froebel, ubicadas en la avenida Revillagigedo entre José Montesinos y Calle Constitución de la colonia Cristóbal Colón, decidieron no dejar a sus hijos.

En el caso de estas tres escuelas comparten el mismo inmueble de más de 100 años, y presentaron afectaciones en algunos salones, columnas, grietas en paredes y desprendimientos, por lo que sus maestros decidieron hacer junta y con los padres y suspender.

Otras escuelas que denunciaron afectaciones son las Escuelas primarias Miguel Alemán y Guadalupe Victoria, ubicadas en la calle Aquiles Serdán entre las avenidas Jiménez y Nezahualcóyotl, ambas comparten edificio y que presentaron agrietamiento, desprendimientos de pedazos de concreto y algunos balcones con pedazos caídos.

A pesar de estar prácticamente pegadas, las dos escuelas decidieron de forma diferente, esto de acuerdo a lo indicado por los maestros, en la escuela Guadalupe Victoria, se determinó no tener clases hasta que las autoridades de Protección Civil revisaran el lugar.

Mientras que en la escuela Alemán, la mitad de los padres no llevó a sus hijos y el resto que los dejó, fue por no tener con quien encargarlo, pero si los padres aún no determinaban el seguir con las clases, estaban a la espera de la llegada de las autoridades de Protección Civil.

Otras escuelas que presentaron daños y que están fuera de la zona centro, son el plantel educativo Úrsulo Galván ubicada en la colonia Tarimoya, en donde elementos de Protección Civil, rodearon de cinta un salón.

Así mismo en la escuela “Miguel Hidalgo”, ubicada en la calle JP Silva esquina Jiménez Sur, en la colonia Formando Hogar, cuyos padres también están preocupados por los daños en pilares de varios salones y desprendimientos.

Otra situación grave también se ve en la escuela Secundaría General N.7, ubicada sobre la avenida Urano en el municipio de Boca del Río en donde los alumnos, padres y maestros decidieron salir a los patios a tomar clases y es que los edificios presentan graves fracturas en los castillos, lo que vuelve peligrosa la estancia de todos los menores.

En todos los casos los padres de familia y directores aseguraron haber dado aviso a las autoridades, por lo que esperan que las avaluaciones lleguen pronto.