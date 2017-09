Asesinada presuntamente por su ex novio

Partirá hoy viernes del Tranvía del Recuerdo al Zócalo de la Ciudad, a las 10:00 de la mañana

Flor de Jesús Meza Cano / El Dictamen/Veracruz. Familiares y amigos de la joven Claudia Alondra Suárez Correa, de 21 años de edad y quien fuera asesinada el pasado 10 de septiembre, presuntamente por su ex novio Luis G. de 19 años de edad, realizarán hoy una marcha por la zona centro de la ciudad, para exigir justicia a las autoridades.

Familiares exigen justicia tras el asesinato de Claudia

En rueda de prensa, la señora Claudia Juana Correa Torres, madre de Claudia Alondra, exhortó a la ciudadanía a sumarse a la marcha que partirá del Tranvía del Recuerdo al Zócalo de la Ciudad, a las 10:00 de la mañana.

“Pediremos justicia para que aprendan al chico que mató a mi hija, estamos convocando a los amigos y conocidos, para que me apoyen y encontrarlo”, comentó.

Detalló que la Fiscalía General del Estado, no ha girado una orden de aprensión contra el ex novio.

Urge una segunda Alerta de Género ante feminicidios

Explicó que ya pasaron 10 días y se desconoce el paradero del presunto asesino, quien el pasado domingo 10 de septiembre, por la noche, acudió al domicilio particular de Claudia Alondra, que está ubicado en el fraccionamiento La Florida, en la calle de Azucena Número 50 entre Florida Norte y Margarita, donde ambos platicaron afuera de su casa, posteriormente el cansancio y el sueño venció a la señora Claudia Juana Correa Torres y al despertar ya no estaba su hija.

Nunca se imaginó que estaba a punto de recibir una terrible noticia, que el cuerpo de su hija Claudia Alondra, había sido encontrado tirado en una jardinera.

“Él era una persona de confianza y nunca me imaginé que le haría daño a mi hija y les marqué al celular de los dos, ella nunca respondió y a él sí le llegaban los mensajes de WhatsApp, pero nunca me respondió y minutos después me dijeron que encontraron a mi hija a siete casas de la mía, en una jardinera estaba el cuerpo de mi hija”, comentó.

Relató que al llegar al punto, vio el cuerpo de su hija sin vida, con tres puñaladas en el cuello y una en el tórax, hechos por una arma blanca.

Citó que la mamá del presunto homicida, declaró que llegó a su casa a las 6:30 de la mañana del lunes 11 de septiembre y a la pregunta

¿Dónde estabas? Respondió “Me quedé con Alondra”, luego se retiró de su domicilio, supuestamente a buscar trabajo.

A las 3:00 de la tarde, su mamá se comunicó a su celular y Luis, le dijo nuevamente que estaba con Alondra.

A la fecha no se ha vuelto a comunicar con su madre.

Explicó que la relación de su hija Claudia Alondra y Luis, terminó porque era muy celoso y la excusa para visitarla nuevamente era para entregarle unas llaves de la casa que se había llevado sin permiso.

El próximo 15 de diciembre, Claudia Alondra se titularía de la licenciatura de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la UNIMEX.

Era una excelente alumna, hija y hermana, que nunca imaginó que un amor enfermizo terminaría con su vida.