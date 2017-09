*Fue de 8.2 grados confirma Sismológico Nacional

*Realizan autoridades municipales recorrido por la ciudad

México/Washington/EFE-EL UNIVERSAL

A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional actualizó la información de la magnitud del sismo a 8.2 grados en escala de Richter, con epicentro en Tonalá, Chiapas y a una profundidad de 19 kilómetros.

Del mismo modo se reportaron diferentes réplicas que desde los 5.7 a los 6.1.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el terremoto sacudió anoche la costa de Chiapas, se sintió violentamente en Ciudad de México y en Guatemala, el epicentro del sismo se ubicó 119 kilómetros al sur-suroeste de Tres Picos (México).

Según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México, el terremoto, que tuvo el origen a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá; Chiapas, se produjo a las 23:49 horas del jueves. Inicialmente, el SMN había reportado una magnitud de 8.1 grados.

“Se encuentran activos los protocolos de Protección Civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias, ante sismo de 8.0 de intensidad”, escribió el presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje de Twitter.

SIN VICTIMAS EN VERACRUZ

El alcalde Ramón Poo afirmó que las autoridades municipales realizaban recorrido por la ciudad de Veracruz, se visitó el centro, la zona norte, fraccionamientos, no hay daños salvo algunas crisis nerviosas de ciudadanos, todo tranquilo, siguen recorridos, hubo réplica de 6.1 que no se sintió aquí en Veracruz, se encuentran pendientes Protección Civil, Bomberos, disponibles teléfonos de Bomberos 2002275 y 2002276 para que reporten cualquier situación, infraestructura en su domicilio, alguna crisis nerviosa y podamos ayudar.

Por otro lado afirmó que hablaron con personal de Conagua para el Golfo de México no hay algún peligro latente, hay una alerta del gobierno de EU para las costas de Oaxaca y Chiapas, para Veracruz no hay peligro de tsunami, no hay reporte de alguna autoridad que haya algún peligro de esta naturaleza para la ciudad.

Hay que estar precavidos, puede haber réplicas, que incluso duren algunos días, con un sismo de este tipo, hay reportes de cuarteaduras en plafones del Hospital Regional y algún piso, pero nada de gravedad, van a hablar con personal de hospitales y estar atentos para atender los llamados de auxilio.

DAÑOS EN OAXACA

Uno de los principales derrumbes fue en Puerto Escondido, donde una persona cayó del segundo piso del hotel Rockaway, ubicado en la zona conocida como El Adoquín.

En la región del Istmo de Tehuantepec, notifican viviendas afectadas y el desgajamiento de un cerro. En Juchitán se registraron derrumbes en domicilios y personas atrapadas en los escombros. Poco después de la media noche se confirmó el deceso de una mujer, quien fue aplastada por las paredes de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en la octava sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La mujer de aproximadamente 75 años de edad quedó atrapada entre los escombros de su casa, la cual se vino abajo por el sismo. Aunque fue rescatada por familiares y vecinos murió posteriormente.

ALERTA EN CENTROAMÉRICA

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) activó una alerta para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.

El sismo se produjo unos días antes del aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985, que dejó miles de muertos en la capital mexicana.