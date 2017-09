Madre de joven pide justicia

Fue asesinada presuntamente por su ex novio Luis Gustavo, de 19 años

Piden investigar el feminicidio

Flor de Jesús Meza Cano / El Dictamen

Con el paso de los días y horas, la realidad se impone, abruma y se siente mucha impotencia.

Lo vivido se ha convertido en una película de horror y el aspecto físico de la señora Claudia Juana Correa Torres, lo hace evidente.

Aún conserva en su mente, como una fotografía, el momento en que vio el cuerpo inerte de su hija, tirado como una basura en una jardinera que está a unos metros de su casa, ubicada en el Fraccionamiento La Florida de esta ciudad.

Alondra, fue asesinada presuntamente por su ex novio Luis Gustavo N. un joven de 19 años.

Fue la mañana del lunes 11 de septiembre que nunca olvidará, incluso si se logra hacer justicia.

TESTIMONIO DE MADRE DE JOVEN ASESINADA POR SU EX NOVIO EN VERACRUZ

Claudia Alondra Suárez Correa, era una chica de 21 años, que el próximo 15 de diciembre, se iba a graduar de Licenciada en Comercio y Relaciones Internacionales de la UNIMEX.

Siempre destacó por ser una muchacha seria, buena estudiante, que luchaba por conseguir una beca y así ayudar a sus padres a pagar sus estudios.

Fanática de las películas de Disney, por ello tenía lleno un librero de DVD´S, sin embargo su preferida era Anastasia, aunque no es una princesa de Disney, sino una producción de la ahora desaparecida casa FOX Animation Studios (de la 20th Century Fox).

A pesar de que sus padres estaban divorciados, siempre mantuvo una excelente relación con ambos. Era educada, pocas veces decía groserías y siempre trataba con respeto a su mamá Claudia Juana Correa Torres.

Nadie dudaba que Alondra, como la llamaban familiares y amigos, alcanzaría el éxito donde lo buscara.

Sin embargo, inició una relación de noviazgo con un chico de 19 años, dos años menor que ella, que conoció a través de otros amigos.

Dicha relación duró sólo seis meses y las verdaderas causas del rompimiento, eran una incógnita para su madre Claudia, quien ya había notado algo extraño en Alondra.

“Le pregunté, hija qué pasa, porqué te peleaste con Luis, que pasó, me respondió como nunca lo había hecho, ¿como que son muchas preguntas? o no mamá“, comentó.

La señora Claudia, nunca se imaginó que su hija padecía el acoso de su propio novio, que poco a poco fue subiendo de tono, debido a que Luis Gustavo, simplemente no la dejaba respirar y aprovechaba los momentos a solas, para maltratarla psicológicamente y no se descarta que la violencia, también era física, pues en una ocasión le notó una fuerte mordida en un muslo de una de sus piernas.

A la pregunta ¿qué te pasó? respondió Alondra “sólo me caí“, sin embargo su mejor amiga, días después le confesó que la mordida se la había dado Luis, para castigarla.

CELOS ENFERMIZOS

La mejor amiga de Alondra, es quien ha relatado el infierno que vivía con su novio Luis Gustavo y que guardó en silencio por solicitud de ella. Eran confidencias de amigas y Alondra siempre estuvo segura que podía lidiar con ese infierno.

Sin embargo, la manipulación que Luis Gustavo ejercía en Alondra, se agudizaba cada día.

Por celos, le quitó su computadora personal, pues quería checar sus redes sociales y todo el contenido que había en ella, debido a que él, poseía las claves del facebook y correo electrónico y no había día que se le olvidara revisar su whatsapp, la prioridad era saber con quién había hablado y de qué.

“Su amiga me comentó que él le había quitado su lap top y que me comentaba porque eso no era justo, porque eran cosas de Alondra y que no debería permitirlo, al llegar mi hija de trabajar le pregunté y me dijo si mamá, pero no me la quitó, me iba a poner unos programas, eso lo hacía para no preocuparme”, comentó.

Sin embargo al terminar su noviazgo de seis meses con Luis Gustavo, su hija Alondra le pidió que la ayudara a recuperar su computadora.

“Yo le dije porque, porque ya terminamos y no vaya a ser que no me la quiera regresar, yo le hablé y le dije que la necesitaba, pero me respondió que él la llevaba y si la llevó cuando ella no estaba en casa, sin embargo Alondra estaba acompañada de su amiga”, comentó.

En otras ocasiones, Alondra le pedía a su madre que hablara por teléfono con Luis, para que le confirmara que ya estaba en casa.

“Fue muy listo y astuto, porque nunca enfrente de mí hubo alguna pelea fuerte que yo los viera o alguna violencia, una vez discutían en casa y estaba una amiga conmigo y me dijo, mira, están discutiendo y salí y les dije qué pasó y siempre me decía él, con su tono norteño, hay suegrita ahorita nos arreglamos, como estaba yo quizás nunca la agredió“, comentó.

LA CAUSA DEL ROMPIMIENTO QUE QUIZÁS LA CONDENÓ A MUERTE

Alondra supo que su ex novio, había sacado una copia de las llaves de su casa, sin su autorización, porque un día llegó rendida de la escuela y se quedó dormida en el sofá, al despertar vio que Luis Gustavo la estaba observando y al preguntar ¿cómo entraste? Respondió “Ah es que no te dije, pero saqué un duplicado de tus llaves, sólo veía como dormías“.

Alondra molesta le reclamó el abuso de confianza y empezaron a discutir y lo corrió de la casa.

Esa fue quizás la causa del rompimiento y el pretexto para volver a verla, fue entregarle las llaves un lunes 11 de septiembre, sin embargó la cita se adelantó al domingo 10 de septiembre, el día que lamentablemente fue asesinada a sangre fría.

“Sacó un duplicado de las llaves de mi hija, es ahí donde yo hablé con él, por teléfono y le dije que eso no se hacía y de hecho fue el pretexto para ir a la casa, entregar las llaves, según el lunes por la tarde, sin embargo se adelantó y fue el domingo por la noche”, comentó.

LAS ÚLTIMAS HORAS DE VIDA DE ALONDRA

Durante las últimas horas de vida de Alondra, su mamá recuerda haber llegado a la casa a las 6:00 de la tarde del domingo 10 de septiembre.

Por un momento su mente se nubla e inmediatamente toma aire y recuerda que estaba con sus dos hijas en la sala de su casa y por solicitud de Alondra, planeaban ir al cine.

Preguntó ¿cuál película quieres ir a ver? Y Alondra respondió seria, mientras miraba el celular “mamá va a venir ahorita Luis“.

Su hermana Cassandra interviene en la plática “uy ya estuvo que no vamos al cine, se van a quedar horas hablando“.

Alondra respondió “yo creo que será rápido“.

Luis Gustavo llegó a la casa de Alondra a las 8:30 de la noche. Alondra no le permitió la entrada y lo recibió afuera y se sentaron en la entrada.

“Llegó como 8:30 de la noche del domingo 10 de septiembre a buscar a mi hija, tocó la puerta, yo fui la que abrí y me dijo vengo a buscar a Alondra y le respondí que sí, porque mi hija ya me había dicho que iba a venir a la casa a entregar unas llaves que tenía de mi domicilio y que sacó copia sin permiso, mi hija salió y se sentaron en la puerta de la casa y ahí estuvieron platicando, pasó una hora, dos horas, yo a las 11:00 de la noche salí y le dije a Alondra que si ya se iba a meter y me dijo, ya voy mamá, a la una de la mañana ya salí, mi pretexto fue la basura y les dije si me podían subir las bolsas porque la colgamos en un poste de la parte de atrás y nuevamente mi hija me dijo ya voy mamá”, comentó.

Ese domingo corría mucho fresco y Alondra que vestía un short y una blusa, ingresó a su casa por un suéter, al parecer tenía frío y le dijo a su madre que Luis ya casi se iba.

Sin embargo la señora Claudia, se quedó dormida viendo la tele, cuando despertó, vio el reloj de la sala que marcaba más de la una de la madrugada, empezó a buscar en la recámara y Alondra no estaba.

Inmediatamente le marcó a su celular y la mandaba a buzón, también le marcó a Luis, quien por el contrario si entraban las llamadas a su celular y al WhatsApp, pero nunca respondió.

La señora Claudia, se puso nerviosa, pero recordó que Alondra y Luis, ya se habían reconciliado anteriormente y en esa ocasión regresó muy tarde a casa.

“Mi hija si lo quería pero él era muy celoso y posesivo, ya la había chocado y tenían una semana de haber terminado, yo dije ya se han de haber ido a reconciliar y al rato venían porque la otra vez así hicieron, él decía suegrita perdón es que ya sabe su hija como es y nos reconciliamos”, comentó.

Aseguró que no era normal que Alondra no durmiera en casa, pero comúnmente salían a fiestas y regresaba tarde a casa.

La mañana del lunes 11 de septiembre, la señora Claudia se percató que su hija Alondra no había dormido en casa, pero en medio de su preocupación se tuvo que arreglar para ir a su trabajo, donde su hora de entrada es a las 6:45 AM.

Antes despertó a su hija Casandra de 16 años, a quien pidió que al llegar Alondra, le dijera que estaba muy molesta por no avisar dónde estaba.

LO PEOR ESTABA POR VENIR

Alrededor de las 7:00 de la mañana del lunes 11 de septiembre, tocan a la puerta del domicilio marcado con el número 50 del fraccionamiento La Florida. Eran unos vecinos que no sabían cómo dar la fatal noticia a Cassandra, hermana menor de Alondra. Sólo le dijeron “queremos que vengas a ver si conoces a esta muchacha, creo que es tu hermana“.

Cassandra de 16 años de edad, fue a la jardinera que está a unos metros de su domicilio y ocurrió el hallazgo, era Alondra acostada, parecía que estaba dormida, sin embargo al revisarla, vieron la sangre de Alondra regada en el pasto.

Alondra había recibido varias puñaladas en el cuello y tórax.

Su hora de muerte de acuerdo a los peritos que acudieron a la escena del crimen, fue a las 4 de la mañana del lunes 11 de septiembre.

Al llegar al lugar, la señora Claudia, no pudo ni siquiera tocar el cuerpo de Alondra, debido a que podría borrar evidencias, sino hasta que tuvo que reconocer el cuerpo.

Nadie vio ni escuchó nada, sólo unos vecinos aseguran haber escuchado unos gritos, pero no salieron a ver de qué se trataba.

LUIS GUSTAVO, UN CHICO NORMAL

La señora Claudia, no sabía detalles de la vida y familia de Luis Gustavo, sólo conocía a su mamá por foto y en varias ocasiones habló por teléfono con ella.

“Una señora muy tranquila, que sólo preguntaba por su hijo, si estaba bien, si se portaba bien, nada más“, comentó.

Luis Gustavo, de 19 años de edad, llegó a su casa a las 6:30 de la mañana del lunes 11 de septiembre y le dijo a su mamá que había estado con Alondra.

Posteriormente se arregló para nuevamente salir a buscar empleo. Cabe hacer mención que Luis Gustavo, no estudiaba ni trabajaba, pero siempre traía dinero.

Supuestamente estudiaba en el CETMAR, incluso tenía el uniforme, pero era mentira.

“No hacía nada, no estudiaba ni trabajaba, pero siempre traía dinero, él decía que como su mamá y él son mormones, cada domingo su mamá le daba entre 800 y mil pesos, para sus gastos que porque así era su religión“, comentó.

Agregó “era un chico tranquilo, que actuaba muy bien, porque se ganó mi confianza y pensé que era una buena persona, era tranquilo y normal, limpio, sano y era una porquería, una basura de muchacho y nunca me imaginé que tuviera tanta malicia“, comentó.

FALTA DE MALICIA MATÓ A MI HIJA, ELLA CONFIABA EN ÉL Y LO QUERÍA

La señora Claudia se repite una y otra vez, “esa falta de malicia fue lo que la mató, pero ella confiaba en él, lo quería, yo les aconsejo como mamá, para que no vivan esto que es horrible, te mueres por dentro, quedas hueco y vacío, es que a pesar de que nuestros hijos se enojen, deben de obedecer, con el yo ya sé, yo puedo, es mentira, porque personas como Luis, que a pesar de ser menor que ella, era más astuto y supo engañarla”, comentó.

Sin embargo, Alondra ya presentaba una terrible depresión, que la mostraba a través de sus redes sociales. En su cuenta de facebook, su última publicación la hizo el 10 de septiembre a las 3:39 de la madrugada.

Alondra subió un video de la canción “Blow your Mind”, de la cantante británica Dua Lipa, cuya letra es un reclamo a alguien que te quiere robar tu esencia.

Textualmente la canción dice así “Dime, estoy demasiado loca, no me puedes domesticar, me dices que he cambiado, pero soy la misma, la misma de antes, si no te gusta así entonces me pregunto ¿Por qué sigo en tu mente? Si no te gusta como lo hago, entonces acaba tu copa de vino, luchamos y discutimos, pero todavía me amas ciegamente, si no jodemos esto que tenemos, te garantizo, que te va a gustar lo que viene”.

QUIERO JUSTICIA PARA MI HIJA

Entrevistada por EL DICTAMEN, la señora Claudia, pidió justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que aún no hay orden de aprehensión en contra de Luis Gustavo.

“Es que quiero justicia para mi hija y la verdad me siento tan decepcionada de esta persona que yo confié en él, venía y dejaba a mi hija, hasta me decía aquí está su hija, hizo lo posible por engañarme, para que yo creyera en él, una vez salió con mi hija y me dejó un letrero que decía, señora aquí está su hija sana y salva, yo la cuidé y entonces cómo me pudo haber hecho esto, si yo confié en él, pudo haber lastimado a mi otra hija, me pudo haber hecho daño hasta a mí, le confié lo que más amaba que era mi hija”, comentó.

Durante más de 30 minutos de entrevista, la señora Claudia, mostró una fortaleza envidiable, sin embargo se rompió, ya no pudo más y era inevitable seguir guardando las lágrimas y el nudo en la garganta.

Se cuestionó una y otra vez ¿por qué?

Para luego, la tristeza e impotencia se convirtió en coraje, pero con el mismo cuestionamiento ¿Por qué?

“No puedo creerlo y me da mucho coraje, tengo mucho coraje y por eso estoy sacando fuerzas, porque créanme que no me he desahogado, no he pataleado, no me he vuelto loca, porque esa muchacha para mí era todo“, comentó.

Para encontrar la paz, necesita ver a los ojos a Luis Gustavo y preguntarle cara a cara ¿Por qué mató a Alondra?

“Ella no merecía esto, toda la gente que se ha acercado a mí, era una alumna excelente, buena, estaba becada, estudiaba y trabajaba, para mí era una persona exitosa, yo la admiraba y nunca pensé que le fuera a hacer esto y por eso me he aguantado porque tengo que estar lúcida, para contar su historia de una manera clara, que todos la conozcan, ya después me volveré loca, pero antes lo tengo que ver y preguntarle porqué me hiciste esto, porqué le hiciste eso a Alondra, yo le quiero reclamar”, comentó.

Consciente de que nunca más volverá a ver a su hija, la señora Claudia exigirá que se haga justicia, porque Luis Gustavo, puedo engañar a otra joven y luego asesinarla.

La señora Claudia tuvo que adelantar sus vacaciones y ausentarse del trabajo. Tiene mil cosas en su cabeza que por el momento no le permiten vivir su duelo.

Después se concederá el permiso para llorar y deprimirse. Cuando llegue la justicia, vivirá realmente la pena, dejando que la tristeza respire con ella.

Por lo pronto, el bullicio de la ciudad, le sirve de terapia por el día; ya por la noche es inevitable el llanto, al grado de no poder respirar.

Por culpa de Luis Gustavo, ha conocido el infierno en la tierra, ahora vive en él. Sin embargo la prioridad es que se haga justicia y que la Fiscalía General del Estado (FGE), giré una orden de aprehensión en contra de Luis Gustavo Narcia García, que a la fecha se desconoce su ubicación.

Las autoridades dicen que hacen falta pruebas, que siguen investigando, que no hay que desesperarse.

Mientras en medio de la larga espera, la señora Claudia, una mujer de 40 años de edad, con complexión delgada y una estatura de 1.55 aproximadamente, se autodefine como un zombie, está muerta en vida, pero con la fuerza suficiente, para ver a los ojos al hombre que no sólo asesinó a su hija, sino los sueños de toda su pequeña familia.

No existe el miedo para la señora Claudia, pues asegura que por seis meses -sin saberlo- estuvo conviviendo con un demonio y con la malicia representada en un joven.

Alerta que no todos los malos, tienen cara de malos, pues Luis Gustavo le demostró que si existen los lobos rapaces disfrazados de ovejas.