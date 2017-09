EL DICTAMEN/ Isis Zavala

No es nada nuevo, las denuncias han sido varias, casi siempre hay reportajes y experimentos alrededor de lo que representa el ACOSO SEXUAL pero parece que no significa nada.

-Pero si sólo te está “chuleando” -Ay Isis no exageres -NO salgas así vestida y vas a ver que no te dicen nada.

Y así muchas. En nuestra programación mental es exagerado que te moleste si alguien te dice cosas que te hacen sentir incómoda en la calle.

Taxista golpea a jovencita al encararlo por acoso sexual

¿Qué es el acoso sexual? Esperen… voy a wikipedia.

La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Listo.

No pasa nada con observar, no pasa nada con admirar, al contrario: GRACIAS.

Pero ¿cuál es la diferencia? NO ME HAGAS SENTIR INCÓMODA. Que no se alimente el monstruo de tu deseo mediante mi miedo a que me vayas a hacer algo. ¿No te convierte eso en un hombre que está mal de su cabeza?