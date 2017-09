En Elche, Valencia, España, unos 30 inventores exponen

Dr. Armando Rojano Uscanga

A nadie debe extrañar que España sea la Meca turística, a la que todos debamos ir por lo menos una vez en la vida. Su vocación es innata y la creatividad de sus autoridades no tiene límite, como lo demuestra la Feria de Inventos organizada en Elche, ciudad y municipio español, de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana y capital de la comarca del Bajo Vinalopó, que en fue fundada en el siglo V a. C. como la ciudad ibera de Ilici. Sobrevivió la llegada de los romanos, en el año 26 a. C. , al dominio musulmán en la Edad Media, y en la reconquista cristiana, en el año 1250, la ciudad pasó a la Corona de Castilla.

Y este fin de semana ha sido un escaparate de las ideas de una treintena de creadores, que exponen sus inventos y prototipos, en el Centro de Congresos para captar inversores, organizada por la Asociación de Inventores de España, que atrae a decenas de inversores extranjeros de todo el mundo, aunque la mayoría son de Egipto, Marruecos, Emiratos Árabes, y principalmente de Dubai.

Los anuncian como inventos útiles para la vida cotidiana, una treintena en total, como, maceteros de fieltros, que utilizan un tejido donde crecen mejor las plantas, evitando las macetas de plástico, barro o madera, por lo que ayuda a cuidar el medio ambiente, y almacena mejor la humedad. Otro inventor ofrece una sombrilla multiusos, con un espacio de nevera, un puerto USB para cargar el teléfono móvil y un soporte para trasladarla a piscinas o terrazas. También se encuentra un escurridor de latas de conserva; una barra de bar que mide las bebidas alcohólicas con un sensor de peso e indicador lumínico que a la vista del cliente, muestra la cantidad de bebida que se está sirviendo; un aparato de limpiado y secado automático de gafas; un traje de baño flotante para aprender a nadar; un sillín de bicicleta que previene lesiones pélvicas; un impermeable adaptable a cualquier silla de bebé; o una cerradura invisible, que aunque sea manipulada desde el exterior no permite el acceso de los ladrones a la vivienda.

Organizada por la Asociación de Inventores de España, permite a los fabricantes de los modelos, intercambiar opiniones con los inversionistas potenciales y ofrecer conferencias sobre propiedad industrial y casos reales de éxito salidos otras ferias. Es la primera de la Feria en Elche, por su reconocida vocación industrial.