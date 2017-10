Ayessa A. Saucillo / El Dictamen

Hola a todos los otakus, hoy vamos a hablar de una nueva película que se estrenará en Netflix el 25 de agosto de 2017, así es, hablamos de la conocida y tan esperada Death Note, sólo que esta vez no va a ser lo mismo ya que es una adaptación estadunidense que ha recibido muchas críticas por todos los fans que están en desacuerdo por copiar el estupendo trama del anime y sus personajes, los cuales causaban esa sensación de querer ver más capítulos junto con su excelente terror gore y su exagerado suspenso, pues sí mis amigos otakus, en lo personal, no me agrada como cambiaron a los personajes y sus increíbles personalidades que te hacían gritar de la emoción cada vez que pasaba algo intrigante, pero pues así es el mundo de los negocios y el cine.

Esta película es dirigida por Adam Wingard y está basado en la serie de manga escrita por Tsugumi Oba e ilustrada por Takeshi Obata, y cuya adaptación al anime fue dirigida por Tetsuro Araki. Las estrellas de cine Nat Wolff interpretará a Light Yagami el protagonista antagónico de la serie, Margaret Qualley estará como Misa Amane quien es compañera de clase de Light y tiene un interés amoroso y fascinación por Kira, Como “L” quien es un detective altamente inteligente en esta ocasión será interpretado por Keith Stanfield un chico de color por eso de las cuestiones raciales en el cine, Y Willem Dafoe es el encargado para protagonizar la voz de Ryuk quien es un shinigami, llamado en español (dios de la muerte).

Para los que no saben que es Death Note, en este filme se presenta a Light, un ejemplar estudiante que se encuentra una libreta negra que tiene la capacidad de matar a todo individuo cuyo nombre sea escrito en sus páginas. Sin embargo, La Death Note tiene una serie de normas. Por lo que Light decide utilizarla para acabar con los criminales, pero los rebosantes fallecimientos empiezan a ser objeto de investigación de la policía y para un respetado detective conocido como “L”.

Esta película recibió muchas críticas, la mayoría son opiniones negativas, pero eso no nos detendrá para ver la adaptación estadounidense de nuestro anime favorito… ¿O sí?